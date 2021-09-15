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    15 сентября 2021, 06:12

    Студент собрался взорвать университет в Хабаровске — СМИ

    Екатерина Шамина

    В Хабаровске студент угрожает взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения. По данным администрации учебного заведения, он страдает психическими расстройствами.

    Студент собрался взорвать университет в Хабаровске — СМИ

    В социальных сетях выложили фото с толпами эвакуированных студентов из здания университета. РЕН ТВ сообщили, что причиной стал студент, который угрожает взрывом.

    В следственном комитете изданию сообщили, что проверяют информацию об инциденте, а в университете опровергли угрозу взрыва.