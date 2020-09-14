Студент покончил с собой после сообщения из игры

Тело первокурсника Одинцовского филиала Международного юридического института обнаружили в квартире поселка Власиха Одинцовского городского округа. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, перед смертью молодой человек получил сообщение из игры на свой мобильный телефон.

Во всплывающем сообщении в гаджете студента говорилось: «Ты и 99 игроков, выживет только один». По предварительным данным, в качестве причины смерти рассматривается самоубийство. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направили в морг. С места происшествия изъяли мобильный телефон, системный блок, тетради и флешки.