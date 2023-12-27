Происшествия 27 декабря 2023, 16:35 Студент открыл стрельбу в петербургском баре после просьбы покинуть заведение

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Петербургские правоохранители задержали студента, который устроил стрельбу в баре на проспекте Просвещения. Об этом сообщил «Петроград».

По данным полиции, агрессию молодого человека спровоцировала просьба покинуть заведение в связи с поздним временем. Второкурсник схватил пневматический пистолет и открыл огонь по стенам.

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Подозреваемого оперативно доставили в отделение. Организована проверка.