27 декабря 2023, 16:35
Студент открыл стрельбу в петербургском баре после просьбы покинуть заведение
Петербургские правоохранители задержали студента, который устроил стрельбу в баре на проспекте Просвещения. Об этом сообщил «Петроград».
По данным полиции, агрессию молодого человека спровоцировала просьба покинуть заведение в связи с поздним временем. Второкурсник схватил пневматический пистолет и открыл огонь по стенам.
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Подозреваемого оперативно доставили в отделение. Организована проверка.
Стрельба
Полиция
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