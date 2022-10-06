VSE42.RU: студент напал на другого учащегося в техникуме в Кемерове | 360°

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VSE42.RU: студент напал на другого учащегося в техникуме в Кемерове

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Поножовища произошла около горнотехнического кемеровского техникума. Там один из учащихся напал на другого, сообщило издание VSE42.RU со ссылкой на соцсети.

По данным сайта «Дни.ру», причина происшествия неизвестна. Пострадавшего забрали сотрудники скорой помощи, а напавшего на него молодого человека — полиция.

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Правоохранители выясняют подробности случившегося.

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