VSE42.RU: студент напал на другого учащегося в техникуме в Кемерове | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber VSE42.RU: студент напал на другого учащегося в техникуме в Кемерове

Читать 360tv в

Поножовища произошла около горнотехнического кемеровского техникума. Там один из учащихся напал на другого, сообщило издание VSE42.RU со ссылкой на соцсети.

По данным сайта «Дни.ру», причина происшествия неизвестна. Пострадавшего забрали сотрудники скорой помощи, а напавшего на него молодого человека — полиция.

Реклама

Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Реклама

0 0 0 0 0 0