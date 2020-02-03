Студент-медик спас женщину с перерезанным горлом в Барнауле

Пьяные посиделки пары в Барнауле закончились поножовщиной. Мужчина перерезал любимой женщине горло. Их собутыльники побежали на улицу за помощью, где на свое счастье поймали студента Алтайского медицинского университета.

Подробности появились в сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». Молодой человек забежал в квартиру и рукой зажал разрезанное горло женщины, чтобы остановить кровотечение. Этим он спас ей жизнь. Студент оставался с пострадавшей до приезда скорой помощи.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что конфликт произошел между двумя гражданскими супругами. Мужчина после нападения на женщину убежал из квартиры. Но его быстро поймали сотрудники полиции.

Пострадавшая в данный момент находится в больнице. Устроившему поножовщину мужчине грозит уголовное дело.