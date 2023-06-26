Происшествия 26 июня 2023, 23:31 Студент, который попал под колеса машины в Челябинске, погиб в больнице

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ДТП произошло в Челябинске. Попавший под машину 21-летний студент погиб в больнице. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла ночью 15 июня. Водитель LADA Largus превысил скорость и сбил студента, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате виновник ДТП покинул место происшествия. Спустя время его задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

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Пострадавшего доставили в больницу, однако он погиб спустя неделю.