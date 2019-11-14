Студент, которого ранее назвали жертвой стрельбы в амурском колледже, выжил

Названный погибшим студент из строительного колледжа Благовещенска не умер. Его знакомый рассказал «360», что молодой человек находится в больнице. Врачи борются за его жизнь.

Сейчас родные и близкие учащегося надеются на лучшее, что парня удастся спасти.

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«Он в больнице. <…> Говорят, живой. В тяжелом состоянии», — поделился приятель студента. С его слов, в медучреждении работает бабушка получившего пулю парня.

Близкий друг пострадавшего Кирилл рассказал РИА «Новости», что его оперируют. «Он не умер, <…> ему делают операцию», — пояснил он.

По словам другого товарища раненого, между ним и стрелявшим не было конфликта. Молодой человек оказался тем, кто не стал прятаться при виде студента с ружьем, и тот выстрелил в него.

Стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Один из учащихся пронес в учебное заведение огнестрельное оружие и открыл огонь по людям и зарегистрированного на него охотничьего ружья. По предварительным данным, погибли двое — 19-летний юноша и сам стрелок, который покончил с собой. Еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи.