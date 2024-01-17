17 января 2024, 21:13
Студент колледжа жестоко избил первокурсника в Петербурге
Студенту в Петербурге проломили голову за иностранную надпись на футболке
Первокурсник Охтинского колледжа в Санкт-Петербурге получил тяжелые травмы головы при избиении. Конфликт начался из-за иностранной надписи на футболке, сообщила «Фонтанка».
Жестокая драка произошла 16 января. Учащийся на втором курсе юноша набросился на ровесника в этом же учебном заведении. Ему не понравилась надпись на футболке парня, потому что она была на английском языке. После этого обидчик избил владельца футболки.
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Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Филатова с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом лобной кости. Согласно неофициальной информации, уголовное дело по данному факту пока не возбудили.
Шестиклассники сломали позвоночник однокласснику на в Новосибирске, писала «Газета.ru». Избиению предшествовал конфликт на перемене.
Аналогичный инцидент произошел ранее на Кубани. Подросток воткнул нож-бабочку под ухо 16-летнему школьнику на территории школы.
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