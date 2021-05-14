Студент колледжа из Комсомольска-на-Амуре рассказал, что ел перед отравлением

В Комсомольске-на-Амуре одновременно отравились 16 студентов строительного колледжа. Один из пострадавших рассказал «360», что накануне ел рыбу, которую приготовил лично.

В больнице оказались студенты, которые живут в общежитии. Все они с разных курсов. Где они отравились, точно не знают. Кто-то из них ел в столовой, кто-то готовил обед самостоятельно, кто-то грешит на питьевую воду.

«Мне плохо стало после тренировки, потом часа в два ночи меня стошнило, под утро началась диарея. Температура поднялась до 37. После этого вызвали скорую, врачи меня госпитализировали», — сообщил «360» один из студентов колледжа.

Накануне он жарил рыбу на огромном количестве масла. По его словам, у него до сих пор во рту стоит вкус масла. Студент предположил, что ему плохо стало из-за слишком жирной еды.

В больнице с диагнозом «кишечная инфекция» оказались 16 студентов и два преподавателя строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре. Сейчас состояние здоровья пациентов удовлетворительное. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».