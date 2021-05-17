Студент из Кисловодска «ради эксперимента» заявил о готовящейся стрельбе и попал под следствие

В Ставропольском крае студент из Кисловодска разместил в чате своих однокурсников сообщение о якобы готовящейся стрельбе в колледже, после чего на него завели уголовное дело. Об этом на своей странице в Instаgrаm рассказал глава региона Владимир Владимиров.

«Не понимаю, о чем он думал и чего хотел добиться. Впрочем, этот вопрос ему уже задали. Правоохранители настороже, за что им от души спасибо», — написал Владимиров.

Студент уже побывал на допросе вместе со своими родителями. Свои действия он объяснил тем, что хотел провести «социальный эксперимент».

«Что же, можно поздравить „исследователя“. Результат он получил очевидный — уголовное разбирательство», — указал губернатор Ставрополья.

Владимиров напомнил, что с такими вещами не шутят. Он выразил надежду, что этот пример запомнится и другим «экспериментаторам».

«Подумайте лишний раз о себе и о родителях», — добавил он.

В Казани 11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 24 человека пострадали. По подозрению в стрельбе задержали бывшего ученика гимназии Ильназа Галявиева. Российские власти после этого решили пересмотреть правила по антитеррористической защищенности школ. В правительстве РФ ранее также пообещали оказать все необходимую поддержку пострадавшим в Казани.