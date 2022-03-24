Студент из Иваново получил 16 лет тюрьмы за покушение на убийство и поджог

Суд в Иванове вынес наказание 20-летнему студенту, который обвинялся в покушении на убийство и поджоге, совершенном примерно год назад. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района города.

По данным следствия, 22 февраля прошлого года студент под видом покупателя котенка пришел домой к своей будущей жертве. Он нанес хозяйке квартиры 38 ударов ножом на глазах у ее маленькой дочери, забрал ценные вещи, поджег помещение и скрылся вместе с ребенком.

Соседи, услышав запах гари, пришли на помощь пострадавшей и вызвали полицию. Благодаря их оперативным действиям женщину удалось спасти.

Ребенка нашли спустя некоторое время. Он находился в одной из аптек города, в которой его бросил злоумышленник. Во время суда обвиняемый признал свою вину полностью. Ему назначили 16 лет колонии строго режима, а также обязали погасить материальный и моральный ущерб на сумму в 3,5 миллиона рублей.