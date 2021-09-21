Студент из Ирака защитил девушку и был ранен при стрельбе в Перми

Иракский студент, учащийся пермского университета, во время стрельбы в вузе закрыл собой от пуль девушку. Во время перерыва между занятиями он стоял у фонтана около главного корпуса. Молодой человек увидел, как неизвестный в черном начал стрелять.

Об этом сообщило РИА «Новости».

«Рядом была девушка, она легла на землю, когда раздались выстрелы. Я защищал ее», — сказал студент и жестами показал, как прикрывал девушку собой.

Его друг и сокурсник Абдулла Обаид сообщил, что сейчас пострадавший находится в Пермской краевой клинической больнице. Чтобы поддержать его, в медучреждение пришли пять иракских студентов.

«Моего друга ранили в ногу и ягодицу. Сейчас он в больнице, не в тяжелом состоянии. Врачи сказали, что он поправится», — заявил собеседник агентства.

По данным Следкома России, студент пермского вуза открыл стрельбу на территории вуза. Он убил шесть человек и ранил 28 студентов. Подозреваемый был ранен при задержании. Он оказал сопротивление.