Студент из Индии погиб в результате съезда машины в море во Владивостоке | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 19:46 Студент из Индии погиб в результате съезда машины в море во Владивостоке

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Смертельное ДТП произошло во Фрунзенском районе Владивостока. Там Toyota Prius упала в море. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на приморское управление МВД.

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По предварительным данным, автомобиль направлялся в сторону улицы Гродекова. В какой-то момент водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала в акваторию Амурского залива. В момент происшествия в Toyota находились четыре человека. Двое из них смогли выбраться из авто. Один студент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) из Индии погиб. Тело второго пока не найдено.