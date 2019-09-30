Студент из Башкирии пришел на физкультуру и умер

Первокурсник колледжа в Уфе умер на уроке физкультуры. Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах гибели молодого человека.

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По данным ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, 17-летний студент почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой. Он потерял сознание.

Как рассказали РИА «Новости» представители СК РФ по Республике Башкортостан, молодому человеку вызвали скорую помощь. Его госпитализировали, однако врачи оказались бессильны, и он скончался.

Начата доследственная проверка. Сейчас следователи работают с его родными, однокурсниками, преподавателями и выясняют обстоятельства жизни и гибели парня. В частности, во время расследования должно стать понятно, были ли у погибшего проблемы со здоровьем.