Происшествия 12 июля 2023, 15:12 Студент и актер пермского театра «У Моста» скончался в 20 лет ПГИК сообщил о смерти студента Осокина-Портного, игравшего в пермском театре «У Моста» Семён Осокин-Портной / «ВКонтакте»

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Умер 20-летний студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной, игравший на сцене театра «У Моста». Об этом сообщила пресс-служба ПГИК на своей странице во «ВКонтакте».

Студент учился на курсе заслуженного артиста России и художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова. Осокин-Портной сыграл десятки ролей, в том числе в постановках по «Маленьким трагедиям» Александра Пушкина и по «Братьям Карамазовым» Федора Достоевского.

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«За три года учебы Семен проявил себя как одаренная личность с горячим сердцем и безупречной волей», — отметили в институте культуры.

У студента были все качества, чтобы стать блестящим актером, добавили в пресс-службе. Начинающий артист относился к профессии не как к ремеслу, а как к работе духа, подчеркнули в ПГИК. Осокин-Портной проявлял милосердие, честолюбие, отвагу, выносливость, великодушие и становился примером для других, указали в институте.

«Это был герой-романтик, в этом человеке соединялись буря и натиск!» — заключила пресс-служба.

Причину смерти студента в ПГИК не назвали. Коллега по театру сообщила сайту 59.ru, что молодой актер утонул. Подробностей происшествия актриса не знает.