Студенческий автобус столкнулся с пикапом в Техасе. Погибли 9 человек

Серьезное смертельное ДТП произошло в Техасе. Там микроавтобус со студенческой командой по гольфу врезался в пикап. Об этом сообщили «Известия».

Ситуация произошла вечером 15 марта. Пикап выехал на встречку, где столкнулся с автобусом. В результате скончались шесть студентов и тренер команды. Кроме того, погибли водитель и пассажир грузовика. Еще двоих гольфистов госпитализировали. Их состояние оценивают как тяжелое. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегсоя.