Происшествия 24 ноября 2022, 15:33 Стройплощадка загорелась на Московском шоссе в Петербурге

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В Пушкинском районе Петербурга на Московском шоссе накануне загорелась строительная площадка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место ЧП спасатели увидели горящую кровлю на площади 150 квадратных метров. В тушении участвовали 28 человек и шесть спецмашин.

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Информации о пострадавших не поступало.

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