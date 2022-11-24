24 ноября 2022, 15:33
Стройплощадка загорелась на Московском шоссе в Петербурге
В Пушкинском районе Петербурга на Московском шоссе накануне загорелась строительная площадка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.
Прибывшие на место ЧП спасатели увидели горящую кровлю на площади 150 квадратных метров. В тушении участвовали 28 человек и шесть спецмашин.
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Информации о пострадавших не поступало.
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