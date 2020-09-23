Стройматериалы загорелись в Кузьминках. Жители приняли пожар за взрыв

Громкий хлопок прозвучал в районе Рязанки — так его услышали местные жители. Однако, по сообщению МЧС, все оказалось простым пожаром в стройматериалах. Фото с места событий появились в Сети.

В столичном МЧС информацию о хлопке не подтвердили. В ведомстве сообщили «360», что в районе Рязанки произошел пожар — точный адрес собеседник не назвал.

Информация о хлопке не поступала. Происходит возгорание стройматериалов на площади 10 квадратных метров. На данный момент локализовано МЧС по Москве.

Местная жительница рассказала «360», что увидела дым, когда выезжала из поликлиники.

«Мы так поняли, что там строящиеся новые дома, где-то в том районе [горит]. Это район Окская-Зеленодольская, этот кусок — оттуда дым шел», — рассказала Лидия.

Ранее очевидцы стали публиковать в социальных сетях фото с места пожара. При этом некоторые отмечали, что слышали громкий хлопок, после которого в небо повалил дым.