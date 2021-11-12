Стройка загорелась в Екатеринбурге

Стройка элитного дома на проспекте Ленина загорелась в Екатеринбурге. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Свердловской области

Застройщиком этого дома является компания Prinzip. Возгорание началось в четвертом часу ночи. На его тушение направили 26 спасателей и восемь единиц спецтехники. На локализацию возгорания ушло всего полчаса, однако полностью избавиться от огня получилось лишь в седьмом часу утра

«На площади 500 квадратных метров повреждена деревянная опалубка и утеплитель на кровле стилобатного этажа строящегося здания», — рассказали в ведомстве.