Эксклюзив 29 февраля 2024, 10:37 Стройка загорелась на юге Москвы Источник «360»: в Царицыно загорелся строящийся объект

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Возгорание на стройке произошло в Царицыно утром в четверг. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось на улице Каспийской, в районе дома № 28. На место ЧП выехали экстренные службы. Предварительно, горит вентилируемый фасад и стройматериалы на втором этаже, общая площадь распространения огня составляет порядка 100 квадратных метров.

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На втором этаже может находиться человек, экстренные службы начали формировать звено для поиска пострадавших.

Ранее произошел пожар на складе с пиломатериалами в Волгограде, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Причина ЧП неизвестна, на месте трудились 42 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.