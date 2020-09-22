Строящийся спорткомплекс за 2,6 млн долларов рухнул в Казахстане

На юго-востоке Казахстана в селе Чунджа обрушился строящийся спортивный комплекс стоимостью 2,6 миллиона долларов. Рухнула крыша на площади более тысячи квадратов. Пострадавших нет.

Обрушение произошло в понедельник, 21 сентября, передает сайт Tengrinews. Точная причина случившегося еще неизвестна, расследованием занимается специальная комиссия. Но есть версии, что виной могли стать некачественные строительные работы.

Заместитель руководителя Управления строительства Алма-Атинской области Ерке-булан Усманбаев сообщил изданию, что никто из рабочих не пострадал. Он также рассказал, что вероятно обрушение не повлияет на ход строительства спорткомплекса. Местные власти планируют сдать здание до конца года.

«Демонтаж сделаем и будем достраивать этот объект однозначно. Должны были закончить до конца года. Теперь это зависит от пандемии, если будут закрывать на карантин, то на следующий год останется. А так, планируем в этом году сдать объект», — сообщил Усманбаев.

Спортивный комплекс в будущем сможет принять более 180 спортсменов. Строительство учреждения началось в 2019 году.