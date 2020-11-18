Строящийся небоскреб загорелся в Токио

Загорелось 54-этажное здание, расположенное в комплексе Toranomon Hills. Тушить его приехал 31 пожарный наряд. Данных о пострадавших и жертвах пока нет.

Ранее пятеро детей и один взрослый погибли в пожаре в частном доме в городе Уяр Красноярского края. Как сообщили в МЧС по региону, возгорание локализовали на площади 15 квадратных метров.