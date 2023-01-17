Происшествия 17 января 2023, 15:00 Строящийся корпус пятизвездочного отеля загорелся на курорте «Манжерок» на Алтае Алтайское МЧС сообщило о возгорании утеплителя в корпусе отеля на курорте «Манжерок»

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Пожар вспыхнул в строящемся корпусе пятизвездочного отеля на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. О ЧП сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло на цокольном этаже здания во время строительных работ. Там загорелся утеплитель. Пламя успело распространиться на площади 10 квадратных метров.

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В МЧС отметили, что пожар оперативно ликвидировали. Около 16:00 по местному времени возгорание полностью потушили, уточнили в главке. В результате происшествия никто не пострадал.

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Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места ЧП. На записи видно, что здание окутали клубы черного дыма. Планируется, что отель на курорте «Манжерок» после открытия будет самым большим гостиничным комплексом в России.