21 января 2023, 10:33
Строящийся дом загорелся в Зеленограде
Источник «360»: в Зеленограде произошел пожар в строящемся доме напротив 23-го микрорайона
В Зеленограде начался пожар в строящемся доме, сообщил «360» источник в экстренных службах. Загорелась крыша одного из зданий, расположенных напротив 23-го микрорайона.
По предварительной информации, пламя вспыхнуло на стройке на проектируемом проезде № 687. Оно распространилось на площади 60 квадратных метров.
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Очевидцы уточнили, что от здания валит густой черный дым.
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Официально данные о пожаре пока не подтвердили. Информация о пострадавших не поступала.
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