Эксклюзив 21 января 2023, 10:33 Строящийся дом загорелся в Зеленограде Источник «360»: в Зеленограде произошел пожар в строящемся доме напротив 23-го микрорайона

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В Зеленограде начался пожар в строящемся доме, сообщил «360» источник в экстренных службах. Загорелась крыша одного из зданий, расположенных напротив 23-го микрорайона.

По предварительной информации, пламя вспыхнуло на стройке на проектируемом проезде № 687. Оно распространилось на площади 60 квадратных метров.

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Очевидцы уточнили, что от здания валит густой черный дым.

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Официально данные о пожаре пока не подтвердили. Информация о пострадавших не поступала.