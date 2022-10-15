Пожар начался на стройке на Варшавском шоссе | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 18:10 Поделиться Telegram

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Viber Пожар начался на стройке на Варшавском шоссе Пожар начался на стройплощадке ЖК«Южная Битца» в Ленинском городском округе РИА «Новости»

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Стоящийся жилой комплекс «Южная Битца» загорелся Ленинском городском округе Московской области. В распоряжении «360» оказались фото с места происшествия.

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На опубликованных снимках видно, что над строительной площадкой жилого комплекса поднимается густой черный дым.

Утром в субботу загорелось здание автосервиса на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Пламя перешло на припаркованный рядом бензовоз, а также прачечную и магазин продуктов по соседству.

Общая площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Пострадали два человека, в тяжелом состоянии их отправили в больницу.

Накануне на Нижегородской улице на востоке Москвы взорвался автомобиль Lada Largus. Очевидцы сообщили, что слышали два звука взрыва.

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