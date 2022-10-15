Пожар начался на стройке на Варшавском шоссе | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 22:07

Маск оплатит Starlink для Украины из своего кармана

Спецоперация

15 октября 2022, 21:59

Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда

Реклама

Эксклюзив

15 октября 2022, 21:50

Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Эксклюзив

15 октября 2022, 18:10

Пожар начался на стройке на Варшавском шоссе

Пожар начался на стройплощадке ЖК«Южная Битца» в Ленинском городском округе

Читать 360tv в

Стоящийся жилой комплекс «Южная Битца» загорелся Ленинском городском округе Московской области. В распоряжении «360» оказались фото с места происшествия.

Реклама

На опубликованных снимках видно, что над строительной площадкой жилого комплекса поднимается густой черный дым.

Утром в субботу загорелось здание автосервиса на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Пламя перешло на  припаркованный рядом бензовоз, а также прачечную и магазин продуктов по соседству.

Общая площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Пострадали два человека, в тяжелом состоянии их отправили в больницу.

Накануне на Нижегородской улице на востоке Москвы взорвался автомобиль Lada Largus. Очевидцы сообщили, что слышали два звука взрыва.

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама