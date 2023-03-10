10 марта 2023, 10:10
Строящийся дом загорелся в Ленинском округе
МЧС: спасатели ликвидировали пожар в строящемся доме в поселке Развилка Ленинского округа
Строящийся дом загорелся в поселке Развилка в Ленинском городском округе Московской области, неподалеку от МКАД. С огнем уже удалось справиться, сообщили «360» в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Спасатели получили информацию о пожаре в 09:05. Горел дом № 46б. К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения В 09:18 удалось локализовать огонь на площади 48 квадратных метров, а в 09:31 — ликвидировать открытое горение. Однако работы на месте продолжаются.
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В соцсетях распространились кадры пожара. По данным очевидцев, он начался на первом этаже.
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Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.
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МЧС РФ
Ленинский округ
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