Эксклюзив 10 марта 2023, 10:10 Строящийся дом загорелся в Ленинском округе МЧС: спасатели ликвидировали пожар в строящемся доме в поселке Развилка Ленинского округа

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Строящийся дом загорелся в поселке Развилка в Ленинском городском округе Московской области, неподалеку от МКАД. С огнем уже удалось справиться, сообщили «360» в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Спасатели получили информацию о пожаре в 09:05. Горел дом № 46б. К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения В 09:18 удалось локализовать огонь на площади 48 квадратных метров, а в 09:31 — ликвидировать открытое горение. Однако работы на месте продолжаются.

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В соцсетях распространились кадры пожара. По данным очевидцев, он начался на первом этаже.

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Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.