Строящийся дом загорелся в Казани. Видео

Пожар произошел в одном из строящихся домов в поселке Аметьево в Казани. Огонь уже удалось потушить. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

«Днем поступило сообщение о пожаре по улице Моторная, 24, в поселке Аметьево в Казани. Горит строящийся дом, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Представители МЧС уточнили, что угрозы распространения огня на соседние дома нет. Пожар локализовали в 14:10 на площади примерно 50 квадратных метров. Известно, что горели стройматериалы и утеплитель на вентилируемом фасаде строящегося частного дома.