Происшествия 22 апреля 2024, 15:04 Строящийся дом загорелся из-за попадания грозового разряда в Нижегородской области

Читать 360tv в

В деревне Студенеце Кстовского округа Нижегородской области сгорел строящийся двухэтажный дом. Причиной пожара стало попадание грозового разряда. Об этом написало ИА «Время Н», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что дом не был подключен к отоплению и электричеству, а само место строительства находилось под охраной. До прибытия пожарных кровля дома успела выгореть полностью.

Реклама

В тушении участвовали шесть един техники и 19 спасателей. Пострадавших в пожаре нет.