Строящийся дом задымился в Москве. Видео

Недостроенная многоэтажка задымилась густым черным дымом в столичном районе Ростокино. Причиной стало возгорание строительного мусора. Никто не пострадал.

«В строящемся здании происходило загорание мусора около 20 квадратных метров. В настоящее время [возгорание] локализовано. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили «360» в столичном МЧС.

Едкий дым заснял на видео один из очевидцев. На кадрах не видно никакого огня, но от здания как раз поднимается черный дым.

Сама стройка находится на улице Красная Сосна в районе Ростокино. Все обстоятельства пока выясняются.