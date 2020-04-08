    08 апреля 2020, 14:42

    Строящаяся школа обрушилась в Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Часть строящейся школы рухнула в Екатеринбурге. В результате четверо гастарбайтеров упали с высоты второго этажа, двое получили травмы. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    По данным областного ГУ МЧС на месте происшествия работали 12 спасателей, было задействовано три единицы пожарно-спасательной техники.

    «Проведение аварийно-спасательных работ не требовалось. Двое рабочих получили легкие ушибы, были осмотрены медиками на месте, госпитализация не потребовалась», — рассказали в ведомстве.