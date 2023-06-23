Происшествия 23 июня 2023, 13:34 Строящаяся многоэтажка загорелась в Петербурге

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Возгорание произошло в строящемся многоэтажном доме жилого комплекса «Черная речка, 41» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Народные новости».

Видеокадры пожара распространились в интернете. По словам очевидцев, густой дым видно за сотни метров из разных частей города.

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Отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 10 сотрудников МЧС и 2 единицы техники, в результате пожара никто не пострадал.