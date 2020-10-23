Новостройка загорелась в Екатеринбурге. Пожар начался в ЖК «Квартал Федерация», который еще не сдан в эксплуатацию.

«Сообщение о пожаре на ул. Щорса, 53, в Екатеринбурге поступило в 10:57 (08:57 по московскому времени). По предварительной информации, горит фасад строящегося здания», — сообщили пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Свердловской области.

Очевидцы делятся фото и видео с места пожара в социальных сетях. Черный дым от горящего здания виден издалека. Огонь быстро распространился с первого на остальные этажи.

Уже к 09:30 по московскому времени пожарные смогли ликвидировать возгорание. Здание получило значительные внешние повреждение: сильно пострадал фасад с первого по девятый этажи. Внутри новостройки горения не было.

С огнем боролись восемь единиц пожарной техники и 23 спасателя. Никто не пострадал. На месте работают специалисты, которые выясняют причину пожара. Угрозы для соседних зданий нет.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Махачкале. Там загорелся цех по производству мебели. Площадь пожара составляла более тысяч квадратных метров.