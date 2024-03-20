Эксклюзив 20 марта 2024, 11:36 Строящаяся 20-этажка загорелась в подмосковной деревне Сапроново

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В деревне Сапроново в Ленинском городском округе Московской области загорелась строящаяся 20-этажка в ЖК «Брусника». Судя по кадрам с места происшествия, от нее клубами поднимается густой черный дым. Как рассказали «360» в пресс-службе МЧС по региону, загорелся утеплитель здания.

Информация о пожаре поступила в 10:54. Он случился на последнем этаже и распространился на 50 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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Пресс-служба городского округа Ленинский в соцсетях подтвердила, что произошло возгорание утеплителя, «которое вызвало появление густого дыма».

«Пожарный гарнизон Ленинского округа по состоянию на 11:00 находится на месте тушения пожара и принимает необходимые меры для ликвидации возгорания», — добавили там.

Очевидцы добавили, что на месте пожара «периодически раздаются взрывы», — они предположили, что взрываются фрагменты утеплителя.