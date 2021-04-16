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    16 апреля 2021, 12:05

    Строительный забор рухнул на машины в центре Петербурга. Видео

    Алла Морген, Ольга Назаркина

    Как минимум девять автомобилей повредил обрушившийся строительный забор у канала Грибоедова в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, никто не пострадал. На кадрах с места происшествия видно, что несколько пешеходов успели вовремя отскочить в сторону.

    Причины ЧП пока не известны. По предварительным данным, конструкцию могло сдуть сильным ветром, порывы которого достигают 5-10 метров в секунду.

    Последствия обрушения устраняют прибывшие на место сотрудники МЧС. Смогут ли владельцы пострадавших автомобилей рассчитывать на какую-либо компенсацию, пока не известно.