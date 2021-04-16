Строительный забор рухнул на машины в центре Петербурга. Видео

Как минимум девять автомобилей повредил обрушившийся строительный забор у канала Грибоедова в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, никто не пострадал. На кадрах с места происшествия видно, что несколько пешеходов успели вовремя отскочить в сторону.

Причины ЧП пока не известны. По предварительным данным, конструкцию могло сдуть сильным ветром, порывы которого достигают 5-10 метров в секунду. Последствия обрушения устраняют прибывшие на место сотрудники МЧС. Смогут ли владельцы пострадавших автомобилей рассчитывать на какую-либо компенсацию, пока не известно.