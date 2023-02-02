Эксклюзив 02 февраля 2023, 09:18 Строительный рынок загорелся на Киевском шоссе в Москве Источник «360»: стройрынок загорелся на 200 «квадратах» на Киевском шоссе в Москве

Читать 360tv в

Пожар на строительном рынке вспыхнул на 21-м километре Киевского шоссе в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, одноэтажные павильоны горят на площади 200 квадратных метров.

Источник подчеркнул, что пока есть угроза распространения огня. Пожару присвоили ранг 1-БИС. Строения из сэндвич-панелей продолжают тушить. Данные о пострадавших уточняются, добавил собеседник «360».

Соцсети Соцсети Соцсети Соцсети

В торговых павильонах хранятся стройматериалы, солярка и краски. Один из ангаров горит по всей площади. В строениях на рынке могут быть люди, добавил источник.

Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.