Строительный мусор загорелся в здании на западе Москвы

Утром в Москве в районе Кунцево Западного административного округа загорелся строящийся дом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

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По словам очевидцев, очаг расположен возле дома № 20 на улице Коцюбинского. Однако, по данным МЧС, пожар возник в строящемся здании на улице Ивана Франко. Там горит строительный мусор. Погибших и пострадавших нет.

На кадрах, попавших в распоряжение «360» видно, что в небо поднялся густой и черный столб дыма.

Накануне мэр города Карпинск в Свердловской области Андрей Клопов помог потушить пожар в жилом доме. Клопов вызвал пожарных, а потом принялся бороться с огнем до приезда специалистов. В результате сгорела только внутренняя часть дома. По предварительным данным, возгорание началось из-за проблем с проводкой.