17 июля 2023, 18:34
Снесенные гаражи загорелись на севере Москвы
Снесенные гаражи загорелись на 30 квадратных метрах в Хорошевском районе на севере Москвы
Строительный мусор загорелся на 30 квадратных метрах в Хорошевском районе на севере Москвы, сообщил источник «360».
По его словам, возникла угроза распространения огня. Источник также добавил, что дым по улице Зорге затянуло в вентиляционную шахту метро, из-за чего в тоннеле станции «Октябрьское поле» появилось задымление.
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К месту происшествия выехали сотрудники специальных служб.
UPD: источник уточнил, что загорелись снесенные гаражи.
Ранее два человека пострадали при пожаре в Петербурге.
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