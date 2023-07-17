Эксклюзив 17 июля 2023, 18:34 Снесенные гаражи загорелись на севере Москвы Снесенные гаражи загорелись на 30 квадратных метрах в Хорошевском районе на севере Москвы РИА «Новости»

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Строительный мусор загорелся на 30 квадратных метрах в Хорошевском районе на севере Москвы, сообщил источник «360».

По его словам, возникла угроза распространения огня. Источник также добавил, что дым по улице Зорге затянуло в вентиляционную шахту метро, из-за чего в тоннеле станции «Октябрьское поле» появилось задымление.

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К месту происшествия выехали сотрудники специальных служб.

UPD: источник уточнил, что загорелись снесенные гаражи.

Ранее два человека пострадали при пожаре в Петербурге.