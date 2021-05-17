Строительный мусор загорелся на севере Москвы. Видео

На севере Москвы на Ильменском проезде загорелся мусор на площади 500 «квадратов». В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

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На кадрах можно заметить сильное задымление в районе высоток. На место прибыли машины пожарных.

В столичном главке МЧС сообщили, что строительный мусор загорелся по адресу Ильменский проезд, дом 15А, строение 3. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Из-за высокой температуры и ветра огонь интенсивно распространялся, что представляло угрозу для близлежащих зданий.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену МЧС в 13:03. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 14:59 огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар. Никто не пострадал.

В ночь на понедельник на западе Москвы загорелось административное здание. Пожар произошел на улице Козлова в двухэтажном доме № 30. О причине возгорания не сообщалось.

Накануне в Красногорске загорелось складское помещение. Источник «360» в экстренных службах сообщал, что внутри могли находиться баллоны с горючим веществом.