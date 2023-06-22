Эксклюзив 22 июня 2023, 14:28 Строительный мусор загорелся на юге Москвы Источник «360»: строительный мусор загорелся на площади 300 «квадратов» на юге Москвы

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Серьезный пожар произошел днем 22 июня на юге Москвы. Там загорелся строительный мусор, огонь уже охватил 300 квадратных метров и продолжает распространяться. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Он уточнил, что пожар может перекинуться на другие здания. Экстренные службы готовят для тушения вертолет. По словам очевидца, речь идет не о свалке, а о месте, где частная компания утилизирует промышленные отходы.

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ЧП произошло около дома № 3, строение № 14 на улице Дорожная. Изначально возгорание распространилось на 150 квадратных метрах. На появившихся кадрах виден плотный черный дым и языки пламени.

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале добавила, что пожар случился на территории мусоросортировочного комплекса. Спасатели уже работают на месте, уточнили в столичном главке МЧС.

Информации о пострадавших пока не поступало, добавили в ведомстве. Чертановская межрайонная прокурора следит за ходом событий. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.