Строительный мусор горит на Волгоградском проспекте в Москве

Возле метро Волгоградский проспект в Москве загорелся строительный мусор, об этом сообщил «360» источник в экстренных службах города.

На место прибыло много пожарных, была угроза перехода на соседнее здание. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

«Возгорание произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, строение 32. Заявка поступила на пожар на территории промзоны. Наши подразделения прибыли, сейчас производится разведка», — подтвердили факт возгорания в МЧС по Москве.