Эксклюзив 04 августа 2023, 16:27 Строительный лифт с рабочими внутри сорвался на юго-западе Москвы Лифт с двумя рабочими сорвался на стройке на улице Кедрова в Москве РИА «Новости»

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Лифт с людьми внутри сорвался в строящемся доме на улице Кедрова в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, внутри лифта в 22-этажном здании было двое рабочих, сама конструкция находилась на высоте двух метров. Один из строителей погиб, его личность устанавливается. Другой рабочий серьезно пострадал.

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О несчастном случае стало известно примерно в четыре часа дня, экстренные службы по прибытии на место инцидента достали пострадавшего мужчину и передали его медикам.

Ранее источник в экстренных службах сообщил о взрыве в столичном фитнес-клубе «Зебра» на севере города. По данным «360», в подсобном помещении фитнес-клуба взорвался электрощиток, из-за чего одного мужчину ударило током, он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего.