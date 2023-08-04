04 августа 2023, 16:27
Строительный лифт с рабочими внутри сорвался на юго-западе Москвы
Лифт с двумя рабочими сорвался на стройке на улице Кедрова в Москве
Лифт с людьми внутри сорвался в строящемся доме на улице Кедрова в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, внутри лифта в 22-этажном здании было двое рабочих, сама конструкция находилась на высоте двух метров. Один из строителей погиб, его личность устанавливается. Другой рабочий серьезно пострадал.
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О несчастном случае стало известно примерно в четыре часа дня, экстренные службы по прибытии на место инцидента достали пострадавшего мужчину и передали его медикам.
Ранее источник в экстренных службах сообщил о взрыве в столичном фитнес-клубе «Зебра» на севере города. По данным «360», в подсобном помещении фитнес-клуба взорвался электрощиток, из-за чего одного мужчину ударило током, он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего.
Строительство
Москва 2023
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