Происшествия 25 августа 2023, 19:10 Строительный кран упал на легковую машину в Ростове-на-Дону

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Строительный кран упал на легковую машину в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на социальные сети очевидцев.

Автомобиль был припаркован неподалеку от стройплощадки нового жилого района. Кран повредил капот машины.

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Информации о том, почему он упал, не поступало. Сведений о погибших и пострадавших также нет. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.