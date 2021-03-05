Строительный кран упал на дом в Архангельске

В Архангельске на жилой дом упал строительный кран. Пострадавший жилец рассказал о случившемся «360».

Во время падения крана Владимир был дома, он отсыпался после работы. Падение крана его разбудило.

«Сначала лестница полетела. Я думал, снег свалился, но подумал, что таять вроде не должно. Лестница слетела на козырек подъезда. Вышел и увидел, что кран упал», — вспоминает Владимир.

У соседей сверху повыбивало окна, а в комнате самого Владимира появилась щель в стене. Кран стоял на стройплощадке четырехэтажного дома по соседству.