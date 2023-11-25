Эксклюзив 25 ноября 2023, 15:29 Строительный кран рухнул на здание в Подмосковье, пострадал один человек Крановщик пострадал при падении строительного крана в Красногорске РИА «Новости»

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Высотный кран упал во время работ в Красногорске, пострадал крановщик. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Повреждения получили кровля и фасад, работы по демонтажу продолжаются. К сожалению, крановщик пострадал», — заявили в ведомстве.

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ЧП произошло при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком». На появившихся в Сети видео кран резко завалился на бок и стремительно обрушился на землю, задев часть соседнего здания.

О состоянии пострадавшего крановщика на данный момент ничего не известно.