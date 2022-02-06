Строительный котлован на станции «Новаторская» горит на 100 кв. метрах

Пожар вспыхнул на стройке новой станции метро «Новаторская» в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, возгорание произошло в котловане глубиной 15 метров.

Возгорание произошло по адресу: Ленинский проспект, 97. Пожару присвоен уровень 1-бис, добавил источник. По его данным, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В региональном главке МЧС «360» подтвердили, что получили заявку по этому адресу.

«Да, действительно, по адресу: Ленинский проспект, 97, — происходит возгорание, пожарные приступили к тушению», — сказали в ведомстве.

В Сети уже появились кадры с места ЧП. На записи видно, что стройка сильно задымлена.