20 января 2020, 10:06
Строительные вагончики загорелись в Санкт-Петербурге
В ночь на 20 января 14 железных строительных вагончиков загорелись в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Пожар удалось ликвидировать. Об этом сообщили «Невские новости».
Общая площадь пожара — 96 квадратных метров. На место происшествия прибыли 15 сотрудников МЧС. В ликвидации пожара участвовали три пожарных расчета.
Загоревшиеся вагончики разобрали, чтобы избежать их обрушения. В настоящее время ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области уточняет детали инцидента и информацию о пострадавших.