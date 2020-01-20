Строительные вагончики загорелись в Санкт-Петербурге

Общая площадь пожара — 96 квадратных метров. На место происшествия прибыли 15 сотрудников МЧС. В ликвидации пожара участвовали три пожарных расчета.



Загоревшиеся вагончики разобрали, чтобы избежать их обрушения. В настоящее время ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области уточняет детали инцидента и информацию о пострадавших.