13 мая 2022, 08:18
Строительные павильоны загорелись в деревне в Подмосковье на 300 «квадратах»
МЧС: строительные павильоны загорелись в Подмосковье на 300 квадратных метрах
Пожар в строительных павильонах произошел в деревне Пикино в Солнечногорске, сообщил источник «360». В региональном ГУ МЧС подтвердили ЧП, уточнив, что огонь успел распространиться на площадь 300 квадратных метров.
Возгорание возникло рано утром около 04:40. Прибывшие пожарные оперативно локализовали и ликвидировали горение. В результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.