Строительные павильоны загорелись в деревне в Подмосковье на 300 «квадратах»

Пожар в строительных павильонах произошел в деревне Пикино в Солнечногорске, сообщил источник «360». В региональном ГУ МЧС подтвердили ЧП, уточнив, что огонь успел распространиться на площадь 300 квадратных метров.

Возгорание возникло рано утром около 04:40. Прибывшие пожарные оперативно локализовали и ликвидировали горение. В результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.