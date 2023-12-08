Эксклюзив 08 декабря 2023, 11:42 Строительные леса загорелись на Арбате в Москве Пожар начался на строительных лесах в Трубниковском переулке в Москве

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В Трубниковском переулке в районе Арбат в Москве загорелись строительные леса. О пожаре сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, пожар начался в 11:28 в доме № 4.

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О причинах возгорания не сообщалось. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Подробности уточняются.

UPD: пожар удалось локализовать. Он начался рядом с четырехэтажным зданием, в котором идет реконструкция. Загорелись строительные леса и ограждающая сетка на площади в 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

В то же время двухэтажный дом загорелся в районе Строгино. Пожару присвоили первый ранг сложности. Возгорание возникло на первом этаже и чердаке.

Накануне в столице загорелся Митинский радиорынок. Очевидцы происшествия прислали «360» видео с места происшествия. На нем возгорание ликвидируют из огнетушителя работники торговой точки.