Строительные леса рухнули у дома в центре Москвы. Есть пострадавший

Мужчина пострадал при обрушении строительных лесов на Тверской улице в Москве. О происшествии сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По его данным, строительная вышка сложилась у дома № 4. Ее высота составляла несколько метров. Пострадавший — рабочий. Его ударило тросом.

В результате он получил травму головы, уточнил источник. По его словам, на место прибыла скорая помощь. Все обстоятельства случившегося уточняются.

«Жилищник проводил очистку кровли с помощью подъемника. Все это дело сложилось. В люльке был мужчина. Высота — четвертый-пятый этаж. У него закрытая черепно-мозговая травма и перелом лодыжки со смещением. Увезли в НИИ Скорой Помощи им. Н. В. Склифосовского», — сообщил источник.

В региональном ГУ МЧС «360» сообщили, что получали заявку по этому адресу. Подразделения прибыли, но не привлекались для помощи.