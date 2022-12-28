Происшествия 28 декабря 2022, 20:29 Строительные леса рухнули на площадке петербургского ЖК

Читать 360tv в

В Выборгском районе Санкт-Петербурга обрушились строительные леса. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

Реклама

По данным издания, строительные леса рухнули в жилом комплексе, который находится на улице Кустодиева. Это произошло после окончания заливки 100 кубических метров бетона. На место происшествия отправили три бригады спасателей. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.